Marius Șumudică a anunțat ce va face cu tricoul primit de la Cristiano Ronaldo

Al-Raed a pierdut meciul disputat în etapa 24 din primul eșalon al Arabiei Saudite, scor 0-4, în fața celor de la Al-Nassr, echipă unde joacă Cristiano Ronaldo.

Marius Șumudică, antrenorul celor de la Al-Raed, a primit tricoul starului portughez la finalul meciului. El a declarat, la aproape două săptămâni după acest eveniment, că îl va îmbrăca în prima emisiune la care va fi invitat.

”E la mine aici, îl țin pe umeraș, o să vin îmbrăcat cu el. La prima emisiune la care o să fiu invitat, o să vin cu el îmbrăcat. Am slăbit vreo 14 kilograme și mă încape. Nu am pătrățelele lui Ronaldo, dar mă încape.

Mai avem 5 etape, practic am rămas în prima ligă, ne-am îndeplinit obiectivul. Acum încercăm să mai facem puncte să terminăm la mijlocul clasamentului. Țin să menționez că nu i-am cerut tricoul (n.r.- lui Cristiano Ronaldo). Am vorbit cu el vreo două minute la pauză. Am un apartament la Madeira, pe care-l închiriez jucătorilor străini care ajung acolo.

Atunci, când jucam, directorul sportiv de la Maritimo a devenit partener cu Jorge Mendes, agentul care l-a transferat pe el peste tot. El și-a adus aminte de asta și a ținut să-mi dea amintire tricoul respectiv. De aceea nu l-a dat altcuiva”, a spus Marius Șumudică, potrivit Digi Sport.