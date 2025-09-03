Marius Șumudică a avertizat Universitatea Craiova. Echipele pe care le vede în play-off: ”Să nu se îmbete cu apă rece!”

Universitatea Craiova are un început de sezon excepțional, reușind să își păstreze prima poziție în clasamentul Superligii, precum și calificarea în Conference League.

Marius Șumudică a analizat evoluția oltenilor și a declarat că îi consideră printre favoriții la titlu.

Cu toate acestea, antrenorul i-a avertizat ”să nu se îmbete cu apă rece”, fiindcă adevărată luptă va avea loc în play-off.

De asemenea, tehnicianul a precizat că FCSB, CFR Cluj, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova vor fi primele 6 echipe din campionat.

”Îi ajută mâna asta liberă dată lui Rădoi. El decide, el face, iar rezultatele se văd atâta timp cât mergi pe mâna unui antrenor. Nu în ultimul rând, dacă au mai făcut două transferuri, probabil s-au gândit că jucând în trei fundași centrali, tot timpul va trebui să aibă soluții.

Este devreme, dar este una dintre candidatele la titlu, clar. Fiindcă în play-off, v-am mai spus, este un alt campionat. Să nu ne îmbătăm cu apă rece și să vedem acum primele patru-cinci echipe, că unele ajung conjunctural acolo.

Or să vină echipe din spate, iar în momentul în care intri în play-off, acolo se joacă pe trei puncte, nu se mai joacă pe un punct jumătate. Acum, când iei un punct sau când piezi, e același lucru. Important este ca, la final, după 30 de etape, să prinzi primele șase. După care începe un alt campionat.

Eu sunt ferm convins că atât FCSB-ul cât și CFR Cluj, mai ales că CFR Cluj a ieșit din competițiile europene, vor fi în play-off. Sunt două echipe care vor fi în play-off.

Eu o văd și pe Dinamo un play-off, la modul cum joacă în momentul de față și emulația care s-a creat în jurul acestei echipe, și mai ales șansa de a juca în Europa. Rapid, bineînțeles, sunt acolo, un start foarte bun”, a declarat Marius Şumudică, potrivit fanatik.ro.