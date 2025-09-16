Marius Șumudică a bătut palma cu noua echipă. Unde va antrena tehnicianul

Marius Șumudică a bătut palma cu noua echipă din China, după ce a refuzat să revină în Liga 1. Tehnicianul de 54 de ani a anunțat că va prelua echipa Yunnan Yukun din prima ligă chineză, urmând să semneze un contract valabil pe un sezon, cu start în ianuarie 2026. De asemenea, Șumudică a dezvăluit că are oferte și din Turcia și din Golf, ultima fiind tentantă financiar, dar a preferat să meargă în China, unde va lucra cu Alexandru Ioniță, un jucător român din lot.

Fostul antrenor de la Rapid a respins ofertele venite de la Petrolul Ploiești, echipă care l-a dorit în locul lui Liviu Ciobotariu, arătând că în acest moment nu dorește să revină în fotbalul românesc și dorește să continue cariera în străinătate. Șumudică este în discuții cu agentul și avocatul său pentru a decide cea mai bună opțiune profesională și financiară, având în vedere și oferta din Golf care, potrivit spuselor sale, ar fi „cea mai bună echipă” antrenată și care îi poate aduce cel mai mare salariu din carieră.

„În momentul ăsta m-am ridicat de la masă. Știi cum e, așa e i se întâmplă lui Șumudică. În momentul de față trebuie să aleg dintre trei cluburi. Discut cu agentul meu și cu avocatul să vădem unde e ce la mai bine. A mai apărut o echipă din Turcia, dar din respect pentru că nu au schimbat antrenorul nu pot spune. Nu mi-au făcut o ofertă oficială, doar m-au sunat și mi-au spus că în două zile îmi vor face o ofertă oficială.

Este echipa din China cu care sunt înțeles, e clar. În ianuarie ar trebui să plec am primit contractul final, mai trebuie doar semnătura mea. Mai este o echipă din Golf unde aș tinde să merg acolo, condițiile sunt wow. Ar fi cea mai bună echipă pe care aș antrenat-o. Din punct de vedere financiar e ceva la care nu mă gândeam. Ar fi cel mai mare salariu al carierei mele, și la Al-Shabab am avut 2 milioane de euro pe an. Acolo în seara asta este întâlnirea finală, se va decide. Voi vedea ce se va întâmpla și încotro o apuc.

Cu Yunnan Yukun sunt înțeles pe un an (n.r. echipa unde joacă Alexandru Ioniță).

M-au sunat cei de la Petrolul, aseară și azi-dimineață, dar nu se pune problema. Nu vreau să rămân în fotbalul românesc în momentul de față. Am spus-o și când am plecat de la Rapid. Indiferent de club, îmi doresc să plec în străinătate”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.