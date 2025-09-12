Marius Șumudică a dat lovitura. Clubul la care revine în antrenorat

După patru luni de la despărțirea de Rapid, antrenorul român Marius Șumudică (54 de ani) a acceptat o nouă provocare și va pregăti echipa Yunnan Yukun din prima ligă chineză.

Gruparea chineză a decis să schimbe antrenorul, înlocuindu-l pe Jorn Andersen, iar Șumudică a fost considerat omul potrivit pentru a scoate echipa din criza recentă, conform eurosport.ro.

Yunnan Yukun, care a promovat în prima ligă în sezonul trecut, a trecut printr-o perioadă dificilă, astfel că sosirea fostului campion cu Astra în sezonul 2015/2016 este așteptată cu interes. Marius Șumudică va conduce astfel pentru a 29-a echipă în cariera sa de antrenor, începută acum 20 de ani.

În Asia, el a mai antrenat în Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, iar acum revine pe acest continent la Yunnan Yukun, unde joacă și doi fotbaliști români, Andrei Burcă și Alexandru Ioniță. Valoarea echipei este estimată la 8,7 milioane de euro, cu Burcă drept lider în lot, evaluat la 2,5 milioane de euro.