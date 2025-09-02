Marius Șumudică a făcut anunțul: ”Am o oferă clară pe care pot să o semnez în următoarele minute”

Marius Șumudică este în prezent liber de contract după ce a părăsit Rapidul. Antrenorul nu își mai dorește să pregătească echipe din România, iar recent a declarat că a negociat cu mai multe cluburi.

De asemenea, Șumudică a precizat că a primit deja o ofertă, dar nu poate dezvălui despre ce club este vorba.

”(n.r. E posibil să se redeschidă lista chineză iarăşi?) Hai să mai aşteptăm 2-3 zile şi vorbim după. În momentul de faţă am un contract pe masă şi sunt 50-50, nu ştiu dacă să îl semnez.

Am o ofertă clară pe care pot să o semnez în următoarele minute, însă nu sunt încă decis. Dacă vreau, când închid intervenţia semnez. Nu sunt convins total, îmi asum un risc mare.

Nu e problema de bani, doar că îmi asum un risc mare şi nu vreau să închid uşa în ţara respectivă. În momentul în care nu ai rezultate, se închide uşa, iar aici e un risc destul de mare”, a spus Marius Şumudică, potrivit fanatik.