Marius Șumudică a făcut primul 11 al României pentru partida cu Cipru

Marius Șumudică a ales primul 11 al României pentru meciul crucial cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026, care se joacă astăzi, de la ora 21:45, la Larnaca. Antrenorul a anunțat schimbări importante față de înfrângerea cu Canada (0-3), mizând pe o formulă menită să aducă prospețime și continuitate în echipă.

Șumudică a declarat ferm că naționala va suferi modificări, în special în linia de mijloc și atac. În apărare, va continua Andrei Rațiu, alături de Mihai Popescu și Andrei Burcă, iar pe partea stângă va pune șanse mari pe Nicușor Bancu. La mijloc, Adrian Șut și Răzvan Marin par siguri de prezență, secundat de Nicolae Stanciu, în timp ce în atac se pregătesc dueluri între Alex Mitriță și Ștefan Baiaram pentru flancul stâng. Dennis Man va continua în dreapta, iar Denis Drăguș este văzut titular în atac.

Portarul Horațiu Moldovan, deși a comis o gafă importantă în amicalul cu Canada, va rămâne în primul 11, Šumudică exprimându-și susținerea necondiționată pentru acesta, arătând atașamentul față de jucători.

„Sunt ferm convins că echipa națională va suferi modificări la meciul cu Cipru. Nu știu la portar, dar Rațiu va continua. Cred că vor juca Popescu și Burcă. Din punctul meu de vedere, Bancu în partea stângă. Eu aș juca cu Șut în zona centrală. Probabil că Răzvan Marin și Stanciu nu vor lipsi, cu toate că Tănase traversează o perioadă foarte bună.

Dar nu vor lipsi, având în vedere, relațiile de joc, continuitatea, experiența la echipa națională. În dreapta, tot Man va continua, atacant Drăguș… Și în stânga, eu aș alege între Mitriță și Baiaram.

Nu știu la portar. Eu, dacă aș fi selecționer și mi s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu Horațiu Moldovan, mă cunoașteți, sunt apropiat de jucători, apăra tot Moldovan”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.