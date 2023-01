Marius Șumudică a fost internat la spital în Arabia Saudită: ”Nu mi-am revenit nici acum!”

Marius Șumudică antrenează în acest moment în Arabia Saudită.

Antrenorul român a dezvăluit că a avut bronho-pneumonie și a avut nevoie de internare.

În acest moment, starea de sănătate a antrenorului este bună, dar încă nu s-a vindecat complet.

”Am fost internat două zile, nu am participat la antrenamente. Am făcut o bronho-pneumonie și nu mi-am revenit nici acum. Vorbesc foarte greu, dar am intrat să vorbesc din respect pentru voi.

Am fost rău, rău, am luat un medicament care să îmi deschidă bronhiile să pot respira, greu. Un virus, de la rece la cald, probabil. Aici e foarte frig, am înțeles că în România sunt 17-18 grade. Aici plouă de rupe pământul, sunt 5-6 grade”, a transmis Marius Șumudică, la emisiunea Liga Digisport.