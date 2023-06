Marius Șumudică a mărturisit momentul în care s-a răzgândit după ce își anunțase retragerea

Marius Șumudică și-a anunțat retragerea din fotbal anul trecut, la începutul primăverii, însă tehnicianul echipei Al-Raed s-a răzgândit la puțin timp după ce a făcut anunțul respectiv, în urma unor discuții cu familia sa.

Antrenorul a vorbit despre motivul pentru care luase această decizie la momentul acela.

„Am avut niște probleme în familie, s-au strâns mai multe, mi-a fost greu fară ei. Obosisem, simțeam că nu mai am motivație. E greu, nu-i ușor să fii un an plecat de acasă, să-ți vezi familia de două ori pe an, chiar dacă nu suferi din punct de vedere financiar.

Eu antrenez de 20 de ani, n-am stat o lună acasă! Vacanțele mele niciodată n-au coincis cu vacanțele copiilor mei, pentru că eu când eram liber ei încă nu terminau școala. Sunt sacrificii pe care le faci, dar la un moment dat…

Eu am făcut o greșeală în viață și am spus-o mereu. Am pus fotbalul pe primul plan, înaintea familiei mele. Acum regret asta. Sunt oameni care-și iau familiile și pot sta cu ei.

Da, faci sacrificii, dar la un moment dat cedezi. Nu poți să le ai pe toate, sunt de acord, dar a fost un moment în care am fost aproape să cedez. Eu mă simt foarte bine cu voi aici, să vin la TV, să comentez meciuri. Am o situație financiară care îmi permite să rămân acasă.

Am stat și m-am gândit, au fost multe mesaje din partea prietenilor și familiei și mi-au spus să fac ceea ce îmi place, așa că m-am întors, pentru că îmi place antrenoratul. Dar e greu să fii plecat de acasă„, a explicat Șumudică, la Fotbal Club.