Marius Șumudică a plecat cu scandal de la Al Raed: „Cazul a fost transmis către FIFA”

Antrenorul român Marius Șumudică ți-a reziliat contractul cu echipa saudită Al Raed, dar despărțirea va fi urmată de o vizită la comisiile FIFA.

„Au încercat să facă o negociere, am refuzat și cazul este la FIFA”, a spus Marius Sumudică

Fostul atacant mai avea contract un an cu Al Raed, moptiv pentru care a cerut despăgubiri pentru a semna rezilierea. Oficialii clubului au vrut să-i plătească o sumă mai mică decât a cerut el, motiv pentru care se va ajunge la comisiile FIFA.

„Au încercat să facă o negociere, am refuzat și cazul este la FIFA. Trebuie să-mi plătească despăgubiri. Au vrut să plătească… Negocieri. Nu am fost de acord. Nu au vrut să plătească tot. S-a încheiat, de două zile sunt antrenor liber. Cazul a fost transmis către FIFA.

Există o problemă. Au rămas trei cluburi la care nu au fost alegeri, vor avea loc în perioada următoare. Mai sunt două sau trei care nu și-au numit președintele. Ei vor să aducă nume foarte mari.

Am stat de vorbă, am înțeles că vor să elimine mulți dintre actualii angajați și să aducă alții. Erau doar 2 sau 3 antrenori care aveau contracte pe perioade mai mari de un an. Eu aveam 2 ani, având un sezon bun la Shabab”, a spus el, la emisiunea Fotbal Club, de la Digi Sport.