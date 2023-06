Marius Șumudică a povestit cum i-a fost vandalizată mașina: ”Am zis că îl cardesc. M-am uitat în spate și m-am băgat în plapumă”

Marius Șumudică a povestit un episod mai puțin plăcut din perioada petrecută în 2002, când juca pentru Debrecen, echipă din Ungaria, unde a trăit cea mai bună perioadă din cariera sa de fotbalist.

El a vorbit despre cum i-a fost spartă mașina din cauză că avea numere de înmatriculare din România.

”I-am spart în două! 36 de meciuri, 28 de goluri, 19 cu capul. Am și acum statueta acasă, se numește „Capul de Aur” (n.r. – pronunță inițial denumirea din limba maghiară, „Aranyfej”). Mi-au făcut o statuetă cu o minge lipită la nivelul capului. I-am spart în două! Așa perioadă n-am prins. A fost cea mai bună perioadă a vieții mele, ca jucător.

Îi spărgeam! Și ce goluri dădeam, n-am văzut în viața mea așa ceva! Venea și Tibi Selymeș cu niște „cotite” din stânga, mamă ce căpățâni dădeam! Am terminat pe locul 2, am avut o perioadă extraordinară în Ungaria. Și viață frumoasă. Eram respectat, cu toate că era boala asta pe români. A, apropo!

Într-o dimineață, aud alarma pe la mașină. Când mă uit de la etajul doi, erau unii tatuați, ‘cefoși’, beți. Aveam un Hyundai Santa Fe. Când au văzut numărul de România, mi-au dat vreo doi pumni de mi-au rupt oglinzile, mai atârnau ălea numai de fire! Zic: ‘Ia uite, bă, băiatule, nu puteam s-o bag în garaj?!’. L-am văzut doar pe unul, era mai schilod, cred că era drogat sau beat. Am zis: ‘Pe ăsta îl «cardesc», n-am cum să nu-l rezolv!’. Da’ când m-am uitat în spate și am văzut că mai sunt vreo patru ‘cefoși’, zic hopa! M-am băgat în plapumă la loc. Zic: ‘E groasă, stai, că pe urmă trebuie să-mi pun dinții. Bagă-te la loc!’

(n.r. despre experiența din Ungaria) Senzațională! Mâncarea era senzațională, mă tratau bine, eram iubit de suporteri, de jucători”, a povestit Marius Șumudică pentru gsp.