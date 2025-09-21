Marius Șumudică a tras un semnal de alarmă în privința FCSB-ului: ”Asta este cea mai mare problemă a lor”

FCSB traversează o perioadă dificilă în campionat, după remiza cu Csikszereda şi înfrângerea de pe terenul celor de la FC Botoşani.

Campioana României va debuta în faza principală din UEFA Europa League cu o deplasare în Ţările de Jos, împotriva celor de la Go Ahead Eagles, joi, 26 septembrie, de la ora 19:45.

Marius Șumudică a analizat situația ”roș-albaștrilor” și a tras un semnal de alarmă pentru Gigi Becali.

„FCSB o să joace din 3 în 3 zile, la fel ca Universitatea Craiova, care nu mai poate pierde play-off-ul. FCSB-ului îi va fi greu să prindă. Este supusă multor probleme, accidentări. Este echipa cu cei mai mulţi accidentaţi, iar jocurile din 3 în 3 zile vor creşte aceste ritm. În campionat au cea mai mare problemă, pe care i-am spus-o şi lui Gigi Becali, problema underului.

Acum, nu mai este underul de anul trecut, când nu se simţea la FCSB. Acum, fie e Cercel, care cedează şi se accidentează, apare Toma, care nu poate juca niciodată fundaş dreapta. Din cauza acestor improvizaţii îl elimini pe Creţu, îl pierzi pe Radunovic care e accidentat, în pierzi pe Dawa…

Ai pierdut 3 jucători care anul trecut jucau foarte bine. Ai aceste probleme, care vor apăsa, cumulate cu programul infernal îi va fi greu FCSB-ului să aibă 7-8 victorii consecutive. Cred că va fi imposibil.”, a declarat Marius Şumudică, la Fanatik.