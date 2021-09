Marius Șumudică are parte de tot mai mulți susținători, după scandalul cu CFR: „Este o bătaie de joc!”

Marius Șumudică a ținut capul de afiș atât al publicațiilor din România, cât și din străinătate, după evenimentele petrecute la fosta sa echipă, CFR Cluj!

Tehnicianul în vârstă de 50 de ani nu a reușit să se impună la campioana României, astfel că a fost dat afară la doar două luni de la instalare. Eliminările din Champions League și Europa League au cântărit enorm în ceea ce privește destinul antrenorului, care a fost înlăturat din Gruia după umilința cu Steaua Roșie Belgrad.

Fostul antrenor al celor de la FC U Craiova, Eugen Trică, a ținut să îi pună la zid pe conducătorii ardelenilor pentru modul în care au gestionat situația cu Șumudică. Fostul decar din Gruia a tras un semnal de alarmă și consideră că antrenorii din România ar trebui să beneficieze de mai mult respect din partea celor care conduc cluburile de fotbal.

„Aceste imagini din punctul meu de vedere nu au ce căuta. Un circ acesta… în ziua de azi este o bătaie de joc la adresa antrenorilor. Este o bătaie de joc cum se comportă patronii, conducătorii cu antrenorii. Eu zic că trebuie mai mult respect.

La comisiile din România, este posibil să stai să se judece un caz un an de zile. Acum 4 zile s-a dat decizie după un an de zile în acel litigiu cu U Craiova 1948. Normal că a dat câştig de cauză Univerisităţii Craiova, dar să stai un an tot în pronunţare… 3-4 luni de zile.. asta e o bătaie de joc la adresa antrenorilor. Ar trebui să se schimbe regulamentul, ca antrenorul să se duca direct la TAS pentru că uite ce se întâmpla la aceste comisii!

Ei te lasă fără muncă şi nici nu vor să îţi plătească. Uitaţi-vă ce s-a ajuns în România, se dă antrenorul afară ca pe o măsea stricată şi nici banii nu îi dai antrenorului care a muncit pentru banii ăia?!”, a spus Eugen Trică, potrivit Telekom Sport.