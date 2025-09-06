Marius Șumudică, critici dure după România – Canada 0-3: „Rațiu face ce vrea, n-am văzut așa ceva în viața mea”

România a fost învinsă categoric de Canada, 0-3, în amicalul disputat pe Arena Națională, iar prestația „tricolorilor” a stârnit reacții dure în presa sportivă. Marius Șumudică, fost antrenor al Rapidului, a analizat evoluția echipei naționale și a criticat aspru atitudinea unor jucători, în special pe cea a fundașului Andrei Rațiu.

Fostul antrenor a subliniat că echipa a scăpat ieftin, putând primi mai multe goluri.

De asemenea, Șumudică a vorbit și despre atacantul Denis Drăguș, apreciind efortul, dar reproșându-i lipsa de eficiență: „Nu marchează, deși face un efort clar, dar asta îl face neproaspăt în fața porții. Atâta timp cât iese din zona careului de 16 metri, nu va mai fi periculos.” El a adăugat că Drăguș a avut câteva situații de gol și o execuție extraordinară, dar că trebuie să ia decizii rapide și să fie mai decisiv.

Pe fondul problemelor din linia de mijloc, Șumudică a remarcat că echipa suferă în dueluri și aportul unor jucători precum Marius Marin, Răzvan Marin și Stanciu este insuficient.

„Din păcate, la noi sunt mulţi jucători indisciplinaţi. Raţiu, în partea dreaptă, face ce vrea, eu n-am văzut în viaţa mea aşa ceva. Pleacă mijlocaş, îl găseşti prin zona centrală… lasă descoperită zona. Eu sunt convins că Mircea Lucescu vede aceste lucruri şi i le spune.

În primul rând, ca fundaş trebuie să fii fundaş, să-ţi rezolvi problemele defensive, după care poţi să te transformi într-un jucător care aduce aport pe fază ofensivă, pentru că are calităţi, dar e indisciplinat tactic. Am scăpat ieftin, puteam să mai primim goluri.

Drăguş nu marchează, deşi face un efort clar, dar asta face să nu fie proaspăt în faţa porţii. Nu înţelege lucrul ăsta, eu am vorbit şi ieri cu el. Atâta timp cât va ieşi din zona careului de 16 metri, nu va mai fi periculos. Cât a fost acolo s-a întâlnit cu trei situaţii de gol, venite din acţiuni total diferite. Are acea execuţie extraordinară, de jucător mare.

Dacă marchează, toată lumea îl face Pele, iar acum, că nu a marcat, toată lumea îl blamează de ce nu a făcut-o. Asta a fost soluţia pe care a ales-o. Ca atacant trebuie să iei prima decizie care-ţi vine în cap. A lovit mingea foarte curat, însă a lovit portarul.

Atât din punct de vedere defensiv, dar şi ofensiv, noi suferim în linia mediană. Echipa naţională este ruptă. În linia de mijloc sunt jucători care nu-şi aduc aportul pe care ar trebui să şi-l aducă la echipa naţională. La golul trei, Marius Marin aleargă de la unul la altul şi nu reuşeşte să-l tamponeze pe cel ce a venit să tragă la poartă.

Suntem foarte lenţi cu Marius Marin, Răzvan Marin şi Stanciu. Nu suntem periculoşi, nu câştigăm dueluri… sunt jucători de aceeaşi statură. Sper să fie un duş rece şi să înţelegem. Sunt convins că Mircea Lucescu va corecta aceste lucruri şi vom putea câştiga la Larnaca”, a declarat Şumudică, potrivit fanatik.ro.