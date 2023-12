Marius Șumudică, despre viitorul său la Gaziantep: „Dacă rămâne acest bașkan nu mă dă afară!”

Marius Șumudică o antrenează pe Gaziantep, echipă din primul eșalon al Turciei. Antrenorul român a vorbit recent despre viitorul său la echipă.

Tehnicianul a declarat că soarta lui depinde de schimbarea bașkanului. Iată cum a explicat situația de la clubul turc.

„Dacă rămâne acest bașkan nu mă dă afară!”

„Eu am mână bună în general. Bașkanul care a lucrat cu mine acum doi ani la Gaziantep a ajuns președintele federației. Ieri am avut o discuție cu bașkanul actual, mi-a zis că am mână bună, că în două săptămâni va deveni primarul unei suburbii din Gaziantep.

Am avut o discuție în acel moment, să îmi dau seama ce se va întâmpla în viitor. Pot să pierd și cinci meciuri, dacă rămâne acest bașkan nu mă dă afară. Eu îmi fac treaba. În meciurile pe care le-am pierdut, primul meci mi s-a dat gol în minutul 47, nu au ajuns deloc la poartă. La Kasimpașa am ratat șase ocazii mari, am ratat penalty. Nu e ușor de gestionat”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.