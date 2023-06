Marius Șumudică, dezamăgit de transferurile Rapidului de până acum: ”Nu sunt transferuri de titlu”

Rapid a anunțat, marți, al patrulea transfer al verii, Iulian Cristea, fostul fundaș de la FCSB.

Clubul i-a mai transferat în această perioadă de mercato pe Omar El Sawy, de la Csikszereda, pe Răzvan Oaidă, de la FCSB, și pe Christopher Braun, de la CFR Cluj.

Marius Șumudică a dezvăluit că este dezamăgit de alegerile făcute și susține că giuleștenii au nevoie de cel puțin șase jucători titulari.

De asemenea, antrenorul de la Al-Raed nu este mulțumit de transferul lui Iulian Cristea.

”Pentru mine nu sunt transferuri de titlu, mă așteptam la mult mai mult, la jucători care au jucat în Europa.

Rapidul are nevoie de cel puțin șase jucători titulari, dacă vrea să ia campionatul, cel puțin șase-șapte jucători, iar cei despre care consideră ei că pot face față, să fie o bancă foarte bună, pentru că ai nevoie de o bancă foarte bună și de jucători foarte buni la antrenament, care să ridice calitate antrenamentului, să îi facă pe primii 11 să fie ok și să existe concurență.

Pentru mine, Cristea e un jucător util pentru campionatul nostru, dar nu excelează. E un jucător care, pentru mine, e mai mult număr 6 decât fundaș central, e provenit din mijlocaș central. Nu știu ce îl vor folosi. Am văzut meciuri în care Rapid a jucat cu trei mijlocași centrali defensivi, gen Kait, Emmers sau Albu. Nu cred că acolo avea nevoie.

Dacă l-au luat să îl folosească fundaș central, și acolo e o improvizație. Pentru mine, Cristea nu e fundaș central clasic. Îți trebuie un fundaș central cu viteză lângă Săpunaru. Din România, nu, dar cunosc foarte mulți în străinătate care s-ar fi pliat pentru Rapid și care ar fi venit”, a spus Marius Șumudică la emisiunea Liga Digi Sport.

”Djokovic este inter. Rapidul nu are un jucător care să scoată om din joc, dacă Ioniță nu își va reveni. Cîrjan e un jucător crescut la un nivel înalt, dar Cîrjan nu a jucat contra seniorilor. El a jucat doar la echipa a doua unde joacă under 21 și under 23. Braun, păi, tu iei rezerva de la CFR Cluj.

Când a jucat Manea, a jucat Braun vreodată. A adunat 30 de meciuri cu Camora fiind accidentat. Pentru mine, Braun nu este peste Onea. Rapidul are nevoie de un fundaș central cu viteză, la fundașii laterali eu nu aș fi umblat.

Are nevoie de un portar care să îi creeze concurență lui Moldovan și care este mai bun să apere. Chiar dacă Moldovan a făcut meciuri senzaționale, a și gafat. Nu este un portar constant, care să facă o singură gafă pe campionat.

Din punctul meu de vedere, Rapid are nevoie de mijlocași, de inter, care să scoată oameni din joc. Costache, Ciobanu, Papeau, nu am putut să îl văd pentru că a fost accidentat, Pănoiu, Sefer, Ioniță. Sunt jucători, dar care nu îți fac diferența.

Eu nu văd jucători la Rapid care să dribleze perpendicular pe poartă doi-trei jucători, să scoată om din joc, să creeze superioritate numerică sau să ia acțiuni individuale. Foarte rar s-a întâmplat. Eu aș fi luat doi interi”, a mai spus Marius Șumudică.