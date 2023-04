Marius Șumudică este îngrijorat de ceea ce se întâmplă la Rapid: „Ar fi prăpăd dacă aș vorbi”

Antrenorul român Marius Șumudică a recunoscut că Rapid trece printr-o perioadă grea, dar exclude varianta să preia banca tehnică.

„Ar fi prăpăd dacă aș vorbi ca suporter”, avertizează Marius Șumudică

Rapid nu a mai câștigat din 11 martie, în Etapa a 28-a a sezonului regulat, când s-a impus cu 2-1 pe terenul lui FC Botoșani. Au urmat două victorii și patru eșecuri, iar fanii îi cer demisia antrenorului Adrian Mutu.

Pentru echipa alb-vișinie urmează derby-ul cu FCSB, programat duminică, pe stadionul din Giulești, în Etapa a 5-a a play-off-ului, de la ora 20:30.

„E o săptămână grea pentru Rapid, cu multe frământări la nivelul clubului, cu patroni, președinți care dau anumite declarații. Șefii de galerie dau declarații în contradictoriu, n-aș vrea să vorbesc despre Rapid.

N-aș putea să vorbesc ca suporterul Șumudică, pentru că sunt antrenor. Ar fi prăpăd dacă aș vorbi ca suporterul Șumudică.

La Rapid este Mutu, care încearcă să-și facă treaba cât mai bine și nu e frumos să vorbesc eu, din postura de antrenor.

Nu știu despre demersul suporterilor de la Rapid, jur. Eu spun un lucru clar de la început, am spus mereu lucrurilor pe nume. Am foarte mulți prieteni rapidiști, Gigi Corsicanu’, Bocciu, toți șefii de la brigăzi. Am crescut cu ei, îi cunosc.

S-a creat emulație la Rapid, lumea așteaptă să meargă la un spectacol. Nu știu de acest demers și dacă ar fi trebuit să știu, cred că aș fi aflat. Cred că suporterii Rapidului nu vor face acest lucru și vor susține echipa la meciul cu FCSB.

Vor să bată FCSB, ca FCSB să nu fie campioană în anul centenarului Rapidului. Vreau să ies din ecuația asta, foarte mulți spun că Șumudică bagă bățul prin gard la Rapid.

Nu am putere! Financiar nu se pune problema, pentru că suporterii Rapidului nu pot fi cumpărați”, a spus Marius Șumudică, la emisiunea Liga Digisport.

„Este foarte greu să vin la Rapid în următorul an”, a anunțat Marius Șumudică

Tehnicianul lui Al Raed exclude varianta ca în următorul an să preia banca tehnică a Rapidului. „Eu mă aflu sub contract cu Al Raed, mai am un an de contract, iar clauza de reziliere este una foarte mare, aproape de un milion de euro.

Mi-ar fi greu să plătesc această sumă, chiar dacă este vorba de Rapid, dar nici ei nu pot să plătească. Nu s-a pus problema să ne înțelegem, dar în momentul de față sunt foarte bine remunerat aici, sunt respectat și mă simt ok.

Sunt mulți care spun că vor să îl înlătur pe Daniel Niculae. Dragii mei, Șumudică este foarte greu să vină la Rapid în următorul an”, a anunțat Marius Șumudică.