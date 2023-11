Marius Șumudică, fermecat de un „tricolor” după meciul cu Israel: „Calitățile lui fizice sunt extraordinare!”

România s-a impus cu 2-1 în fața Israelului și a reușit mult dorita calificare la EURO 2024. Marius Șumudică a comentat pe seama prestației unui „tricolor”.

Tehnicianul celor de la Gaziantep l-a lăudat pe Denis Drăguș, cel pe care îl are elev la echipa de club. Iată cum l-a descris.

„Calitățile lui fizice sunt extraordinare!”

„Sigur că eu îl știam dinainte, dar nu îl urmărisem chiar îndeaproape. Agentul meu, Cătălin Liță, mi-a propus să-l aducem pe Denis. E un băiat modest, ambițios. Calitățile lui fizice sunt extraordinare, are explozie, are viteză, are tot ceea ce se cere în fotbalul actual. E inteligent, simte spațiile, știe când și unde să apară”, a declarat Marius Șumudică, pentru GSP.

„Deja a crescut de la un meci la altul. Potențialul îi permite să progreseze în continuare, sunt convins că în viitor va putea juca pentru un club mare din Europa! Are toate calitățile necesare, toate șansele!”, a mai spus Șumudică, conform sursei menționate.