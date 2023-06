Marius Șumudică, impresionat de Florinel Coman: „Este un băiat extrem de inteligent!”

Florinel Coman a făcut un play-off foarte bun la FCSB, fiind foarte aproape să cucerească titlul alături de echipa sa.

Marius Șumudică, tehnicianul român, a dezvăluit că s-a întâlnit recent cu jucătorul bucureștenilor. Iată ce a spus despre „Mbappe de România”.

„Este un băiat extrem de inteligent!”

„M-am întâlnit cu el întâmplător și am stat de vorbă. Eu am niște apartamente într-un complex imobiliar și el locuiește acolo și așa ne-am întâlnit. Am stat de vorbă cu el și am rămas total impresionat.

FCSB nu avea voie să piardă titlul anul acesta niciodată. Nu se mai întâlnește cu șansa asta. Anul acesta era cel mai ușor. Nu știu cum l-au pierdut. Au făcut niște meciuri extraordinare, la un moment dat.

Florinel este cel mai bun jucător din campionat de departe, la ora actuală. Este într-o creștere vizibilă din toate punctele de vedere.

Eu am avut o discuție cu el și a început dându-mi impresia unui tip extrem de introvertit, dar este un băiat extrem de inteligent. Am discutat cu el de mai multe domenii. S-a așezat la casa lui.

Eu am niște apartamente într-un complex unde stă el, așa m-am întâlnit cu el. M-am speriat când am văzut ce picioare are. Am zis că nu văd bine. Era după antrenament”, a spus Marius Șumudică, pentru Digi Sport.

În acest sezon, Florinel Coman a bifat la FCSB 44 de apariții în toate competițiile. Jucătorul a marcat 10 goluri și a oferit 11 pase decisive.