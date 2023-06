Marius Șumudică, impresionat de un jucător din Superligă: ”E cel mai bun jucător din campionat la ora actuală!”

Florinel Coman a avut un sezon bun, chiar dacă nu a câștigat titlul.

Jucătorul a părut că a revenit după accidentare și a strălucit în partea a doua a campionatului la FCSB.

Marius Șumudică a fost impresionat de forma pe care a arătat-o Coman în ultima vreme.

”Florinel e cel mai bun jucător din campionat la ora actuală, de departe. Dacă stăm să vânăm orice greșeală, vom găsi atâtea. E într-o creștere vizibilă din toate punctele de vedere.

M-am întâlnit cu el și am avut o discuție de vreo 30 de minute. La început îmi dădea impresia unui tip introvertit, care n-are dialog, cuvinte. Am purtat discuții din mai multe domenii, e un băiat așezat la casa lui.

Am impresia că soția a și născut. Am niște apartamente într-un complex unde stă el și așa ne-am întâlnit. Când mi-am dat seama cât de matur e în momentul de față, m-am speriat de picioarele pe care le are, vă dau cuvântul meu de onoare!

Am zis că nu se poate, e transformat. FCSB a câștigat un jucător extraordinar. Dacă îl va pierde, va fi un mare minus. Există posibilitatea să-l piardă, daca va juca bine și la echipa națională”, a spus Șumudică, la Fotbal Club.