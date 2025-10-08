Marius Șumudică: „În scurt timp, FCSB va ieși din cursa asta de cupe europene”

Marius Șumudică e de părere că, în scurt timp, FCSB va ieși din cupele europene.

„FCSB va deveni periculoasă în momentul în care va prinde play-off-ul.

Eu consider că, în scurt timp, FCSB va ieși din cursa asta de cupe europene. Atât ei, cât și Universitatea Craiova.

Și atunci își vor canaliza mai mult forțele pe competiția internă”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro