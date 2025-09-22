Marius Șumudică l-a criticat pe Gâlcă, după primul eșec al sezonului la Rapid

Marius Şumudică, fostul antrenor al celor de la Rapid a ascultat discursul lui Costel Gâlcă după înfrângerea giuleştenilor din meciul cu FC Hermannstadt, primul eşec al grupării bucureştene în acest sezon.

Rapid a cedat în premieră în actualul sezon al Superligii. 9 etape au rezistat giuleştenii conduşi de Costel Gâlcă fără să piardă vreun meci, însă, FC Hermannstadt le-a închis seria de invincibilitate.

Costel Gâlcă este dezamăgit de prestaţia echipei sale, fapt care l-a consumat pe tot parcursul meciului disputat în Giuleşti.

Marius Şumudică a ascultat discursul actualului tehnician din Giuleşti şi în ciuda faptului că este mulţumit de toată munca depusă de acesta, nu a putut înţelege prea multe lucruri din interviul acordat de Gâlcă, după meci.

„Nu am cum să înţeleg că nu termină o frază. Nu înţeleg ce vrea să spună. Fără să jignesc. Nu înţeleg ce vrea să spună. Începe o idee, după care trece la altceva. Nu înţeleg ce vrea să spună. Am rămas blocat când spunea la interviu că în prima repriză…

Începea o idee, spunea că le-a explicat ceva, că s-a întâmplat ceva, după care nu ajungea la finalul acelei fraze ca să înţeleg exact ce vrea să spună.

Cu tot respectul pentru Costel. Din punctul meu de vedere a făcut o treabă bună la Rapid până în momentul de faţă. Îl respect şi îmi doresc din suflet, ca rapidist, ca ei să performeze anul ăsta. Chiar dacă eu am fost antrenorul din sezonul precedent şi tot timpul se fac paralel.

Dar eu îmi doresc ca ei să performeze. Dar cred că Costel, la fel cum a zis şi Măldă, e un tip echilibrat, un tip care ţine foarte mult în el. El l-am văzut răbufnind, dar nu am înţeles ce vrea să spună.

Probabil n-a vrut să divulge prea mult din ce a discutat cu jucătorii şi de aceea foarte multă lume n-a înţeles ce vrea să spună”, a declarat Marius Şumudică, la Fanatik.