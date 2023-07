Marius Șumudică la CSU Craiova? Reacția antrenorului: „Îmi este dor de fotbal, să antrenez!”

Eugen Neagoe ar putea părăsi CSU Craiova după parcursul recent al echipei. Fanii oltenilor nu îl mai vor pe tehnicianul de 55 de ani.

Unul dintre favoriții să îi preia locul ar fi chiar Marius Șumudică, antrenorul liber care a fost refuzat recent de Rapid. Iată cum a reacționat Șumudică despre posibilitatea de a merge în Bănie.

„Îmi este dor de fotbal, să antrenez!”

„Nu vreau să comentez prea mult. Craiova are antrenor acum și eu respect mult acest lucru. Sunt cu familia, am sărbătorit-o luni pe fiica mea și am celebrat și o vârstă frumoasă de când sunt căsătorit.

Ce pot să spun este atât: îmi este dor de fotbal, să antrenez”, a spus Marius Șumudică, citat de către cei de la Prosport.