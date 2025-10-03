Marius Șumudică le-a distrus pe FCSB și pe Craiova după joia europeană: „Ne mințim! Suporterul trebuie să știe adevărul”

Seară neagră în Europa pentru echipele româneşti! FCSB a pierdut cu 0-2 în faţa lui Young Boys Berna, în timp ce Universitatea Craiova a cedat cu acelaşi scor în Polonia, în faţa celor de la Rakow.

Marius Șumudică le-a distrus pe FCSB și pe Craiova după joia europeană

Marius Şumudică le-a distrus pe FCSB şi Universitatea Craiova după prestaţiile din joia eropeană, spunând că fotbalul românesc e departe de ceea ce se joacă în Europa, singurii remarcaţi fiind potarii celor două echipe:

„Sunteţi indulgenţi. Din punctul meu de vedere au fost două prestaţii ruşinoase. Portarii au fost cei mai buni de pe teren. Târnovanu şi Isenko, portar care a făcut un joc bun şi a scos nişte mingi foarte grele.

Scorurile erau mult mai mari. Nu am înţeles. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le înţeleg. Văd altfel din poziţia de analist, nefiind implicat. Poate ar trebui să dau dovadă de mai multă clemenţă şi deranjez foarte multă lume, dar minţim.

Omul de rând trebuie să ştie adevărul. Mă uitam la meci şi vedeam comentariile. Unii au fost colegii mei, dar să te tot învârţi şi să nu pui punctul pe „i”, să nu ai tupeul să spui ce se întâmplă, e deranjant.

Eu nu voi fi aşa, nu pot, indiferent dacă asta îmi va aduce de pierdut. Tata avea o vorbă, că mă ştia mai dilău, aşa: „Gura bate fundul!”. Deci ceea ce am văzut ieri…”, a spus Marius Şumudică.