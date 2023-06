Marius Șumudică neagă că ar fi fost ofertat de Rapid: „Mă duceam și în ligile inferioare”

Antrenorul Marius Șumudică infirmă zvonurile că ar fi refuzat să antreneze Rapid când era în ligile inferioare.

„Nu am primit nicio ofertă, niciodată” de la Rapid, susține Marius Șumudică

Tehnicianul a confirmat că nu va fi prezent, duminică, la Centenarul Rapidului. El spune că este nevoit să meargă în Arabia Saudită pentru a-și rezolva situația contractuală.

„Vreau să spun un singur lucru, sunt mulți rapidiști care mă acuză că eu nu am fost de acord să preiau Rapidul în Liga 4, în Liga 3, să dau o mână de ajutor.

Eu vreau să le transmit acestor rapidiști care sunt în eroare că eu nu am primit nicio ofertă de la Rapid nici când era în Liga 4, nici când era în Liga 3, nici când era în Liga 2, nici măcar în Liga 1.

Nu am primit nicio ofertă, niciodată, nici scrisă, nici verbală, nici pe WhatsApp, cum le place. S-a întâmplat să fiu liber. Am dorit la un moment dat, nu vreau să îi pronunț numele antrenorului respectiv, am dorit să merg și să îi ajut cu niște sfaturi, să fiu alături de ei.

Erau în Liga 2, am vrut să mă duc, iar antrenorul respectiv nu a acceptat. Nu pot să intru pe geam, atunci i-am lăsat. Încă o dată spun, nu am fost ofertat de Rapid în ultimii șase-șapte ani.

Dacă eram liber, mă duceam și în ligile inferioare. Este o minciună crasă, nu am fost ofertat sub nicio formă de Rapid în ultimii șase-șapte ani. Nu a existat nicio ofertă pentru Șumudică”, a spus Marius Șumudică la emisiunea Liga Digi Sport.