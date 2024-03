Marius Șumudică neagă că ar pleca de la Gaziantep: „Iar m-ați demis?! N-am pomenit așa ceva!”

Echipa Gaziantep a fost învinsă, în week-end, de Antalyaspor cu 0-1, iar presa din Turcia „l-a demis”, din nou, pe antrenorul Marius Șumudică.

„Iar m-ați demis?! N-am pomenit așa ceva!”, a reacționat Marius Șumudică

Azi, însă, tehnicianul român s-a arătat surprins de evoluția lucrurilor. „Iar m-ați demis?! N-am pomenit așa ceva!

Nu știu de unde apar astfel de declarații de la mine, când eu nu am vorbit despre așa ceva. Mi se pare aiurea să apară astfel de informații și eu să stau să dezmint, zău!

Nu zic, se poate întâmpla orice, dar eu nu am anunțat că plec de la Gaziantep, nici nu am apucat să discut cu conducerea. Acum am aterizat”, a spus Marius Șumudică, potrivit Digi Sport.

Publicația turcă gaziantepdogus.com a publicat, ieri, o declarație a românului, conmform căreia ar urma să demisioneze.

„Mâine îmi voi face bagajele și voi pleca. Starea mea de sănătate s-a deteriorat, m-am îmbolnăvit aici. Nu suntem o echipă rea, dar sunt jucători care nu mă vor și nu joacă. Există bisericuțe în vestiar. Trebuie să schimb echipa”, ar fi spus Șumudică.