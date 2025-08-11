Marius Șumudică nu este mulțumit de felul în care este tratat în România: ”Mi-e rușine. Sunt hulit pe stadioane”

Marius Șumudică s-a despărțit de Rapid în luna mai, iar în prezent este liber de contact.

De-a lungul carierei sale ca tehnician, Șumudică a pregătit mai multe echipe din Turcia. Acum, antrenorul a dezvăluit că este mult mai apreciat în ”Țara Semilunii” decât în România.

„Aici sunt foarte apreciat. Sunt mult mai apreciat decât în România. Sunt sincer şi mi-e ruşine de lucrul acesta. În România sunt hulit pe multe stadioane şi poate mi-am făcut-o şi cu mâna mea.

În momentul în care intru în Turcia se schimbă cu totul. Eu n-am reţele de socializare şi primeam fel de fel de mesaje cu capturi din timpul jocului şi comentarii de la suporteri.

Ba de la Gaziantep, ba de la Kayseri, care mai de care spuneau să vin antrenor. În momentul în care te respectă presa, televiziunea… În scurt timp mă voi întoarce”, a spus Șumudică, pentru Fanatik.