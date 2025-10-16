Marius Șumudică: „Nu mai calc pe Giulești”

Marius Şumudică a oferit mai multe declaraţii despre fostul său club, Rapid Bucureşti.

În vara anului trecut, Marius Şumudică revenea pe banca tehnică a Rapidului, acolo unde urma să aibă parte de cea de-a doua aventură în funcţia de antrenor a clubului pentru care a şi jucat timp de 2 sezoane în cariera de fotbalist profesionsit.

În al doilea său mandat în Giuleşti, tehnicianul în vârstă de 54 de ani a bifat 38 de meciuri, având un bilanţ de 16 victorii, 11 remize şi 11 înfrângeri, reuşind calificarea în play-off-ul sezonului trecut, însă ratând toate obiectivele puse în joc: titlul, cupele europene şi Cupa României.

În acest context, în luna mai a acestui an, Marius Şumudică a fost înlăturat din funcţia de antrenor principal al Rapidului, iar în locul său a fost numit Costel Gâlcă.

Cu fostul mare internaţional pe bancă, trupa de sub podul Grant a avut un parcurs solid în actuala stagiune, iar după primele 12 etape disputate, se află pe locul secund, cu 25 de puncte acumulate, la egalitate cu liderul surpriză al campionatului din SuperLiga, FC Botoşani.

La 5 luni de la plecarea din Giuleşti, Marius Şumudică a declarat că regretă despărţirea de Rapid, însă a transmis că nu a mai fost prezent pe stadion la niciun meci al fostei sale echipe de când i s-a încheiat mandatul.

„Îmi pare rău că am plecat de la Rapid, dar îmi pare bine că Rapidul, cam cu aceeaşi formulă şi cu jucătorii pentru care mi-am dat acceptul să-i aduc acolo, şi-a găsit echilibrul, face rezultate.

Am făcut şi greşeli, am făcut şi lucruri bune şi probabil greşelile m-au costat la momentul respectiv. Cu domnul Angelescu n-am mai avut niciun dialog, n-am mai vorbit şi n-am mai avut şansa de a ne vedea.

Eu n-am mai fost pe Giuleşti, nici nu mai calc pe Giuleşti! Asta e decizia mea! Nu pot să merg! Mi-e greu!”, a spus Marius Şumudică, potrivit Gsp.

Marius Şumudică a continuat apoi cu motivele pentru care a decis să nu mai calce pe stadionul din Giuleşti.

„Din ceea ce ştiu că mi s-a întâmplat şi am aflat după aceea din interior, mi-e foarte greu să mai ajung acolo, să mai dau ochii cu unii oameni de acolo.

În plus, am o clauză. Timp de doi ani, eu n-am voie să vorbesc ceva din interiorul clubului, fiindcă trebuie să plătesc o sumă mare de bani”, a adăugat antrenorul.