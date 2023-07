Marius Șumudică, pus la punct de un fost președinte al Rapidului: „Nu are clasă pentru a comunica la un anumit nivel”

Anyrenorul Marius Șumudică a ratat șansa de a pregăti Rapid, după ce oficialii echipei l-au numit pe italianul Cristiano Bergodi.

Marius Șumudică a vrut să se impună antrenor la Rapid, în sezonul 2006/2007, cu ajutorul suporterilor

În replică, tehnicianul a lansat un atac fără menajamente la adresa conducerii. Grigore Sichitiu, președinte al grupării giuleștene de 3 ori, susține că a mai fost o situațșia când Șumudică a vrut să se impună antrenor, cu ajutorul suporterilor.

„Eu l-am adus prima dată pe Bergodi și sper ca a treia oară să aibă rezultate și mai bune. Dacă Șumudică cunoștea spiritul Rapidului, venea la dumneavoastră și discuta față-n față cu conducerea ce are pe suflet. Ieșind în public și provocând atâtea daune de imagine Rapidului, consider că nu are clasă pentru a comunica la un anumit nivel.

Clubul Rapid, la ora actuală, are un nivel de comportament al cluburilor mari: vorbiți puțin, exact, plătiți la timp, nu aveți probleme.

Ați ales un antrenor cu clasă, îl cunosc bine pe Bergodi, care sper să reușească. Din păcate, tot ce a făcut Șumi în această perioadă… Am pățit și eu la fel.

Șumi a venit cu Gigi și cu ‘corsicanii ‘ (n.r. – liderul de atunci al galeiriei, Gheorghe Răducanu, zis Gigi ‘Corsicanu’) la mine la ProRapid când eram președinte, ca să-l pun antrenor, prin 2006, 2007. Am spus că nu galeria pune antrenor la Rapid.

Clubul nu poate fi o anexă a galeriei, cu tot respectul pentru suporteri. Ei sunt oameni de suflet, iubesc clubul, dar nu ei aduc banii.

Primul perdant aici consider că este Șumudică. El depinde de conducători, nu depind conducătorii de Șumudică. Tot ce se întâmplă strică imaginea și atmosfera clubului”, a spus Sichitiu, potrivit gsp.ro.