Marius Șumudică riscă o amendă de 100.000 de euro: „Am semnat cu ochii închiși, nici nu m-am uitat la contract”

Marius Șumudică (54 de ani) se află într-o situație delicată după despărțirea de Rapid la finalul sezonului trecut. Antrenorul a dezvăluit că are o clauză de confidențialitate în contractul cu giuleștenii, valabilă timp de doi ani, iar orice declarație publică referitoare la club în această perioadă i-ar putea aduce o amendă de 100.000 de euro.

Tehnicianul mărturisește că nu era la curent cu această clauză în momentul semnării contractului, fiind atât de dornic să ajungă la Rapid încât nu a analizat detaliile. Ulterior, recunoaște că a rămas „crucit” la citirea acordului, dar susține că, în prezent, nu are nimic critic de transmis despre club.

„Am un acord de confidențialitate. Când am semnat contractul, l-am semnat cu ochii închiși. Mi-am dorit enorm să ajung la Rapid și nici nu m-am uitat la contract. Când l-am citit după aceea, am o amendă destul de usturătoare dacă aș vorbi despre ce se întâmplă la Rapid. Decât să dau bani, prefer să-mi văd de treabă.

Acordul e pe doi ani, sunt doi ani în care nu pot să vorbesc nimic. Doi ani sunt mucles la domiciliu, dar nici nu am ce să vorbesc. Nu am pierdut niciun proces niciodată, am avut avocați mereu, dar a fost pentru prima oară în cariera mea de antrenor când am semnat un contract cu ochii închiși, nici nu m-a interesat. Atât de mult mi-am dorit să ajung la Rapid! Mai departe, când am citit, am rămas crucit! Aia e, îmi duc crucea mai departe, dar nici nu am ce să critic. Nu stau… La cât sunt eu de ‘dilimache’, aș vorbi și după aș vedea dacă aș plăti banii ăia, doar că nu am ce să spun la adresa Rapidului în momentul de față. În momentul de față, nu am ce să vorbesc, oamenii s-au comportat civilizat, mi-au plătit banii până la ultimul leu. Eu mai am doi ani de contract în care nu pot să aduc prejudicii de imagine Rapidului. Nici nu m-a interesat ce am semnat atunci. Puteau să treacă atunci că îmi pot lua și terenul din Pipera. Bine, 100.000 de euro sunt 100.000 de euro, dar nu mă ține pe mine asta. Nu am ce să spun acum ceva despre clubul Rapid și despre cei care sunt acolo”, a declarat Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

Clauza agreată cu Rapid îi interzice lui Șumudică orice discuție publică despre club și persoanele din cadrul acestuia pentru următorii doi ani, sub sancțiunea pecuniară de 100.000 de euro. Tehnicianul glumește spunând că putea la fel de bine să piardă și terenul din Pipera dacă ar fi fost trecut în contract, dat fiind entuziasmul cu care a semnat.