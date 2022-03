Marius Șumudică s-a dezis de Rapid: „M-au pierdut, din toate punctele de vedere!”

„M-au pierdut, din toate punctele de vedere!„, a anunțat Șumudică. Tehnicianul susține că nu va merge nici la inaugurarea noului stadion Giulești.

„I-au pierdut și p-ăștia (n.r. – Șumudică și Pancu). Pe mine m-au pierdut, ți-o spun cu mâna pe suflet. M-au pierdut, din toate punctele de vedere. Mai au și tupeul să mă invite la inaugurare? Păi, cum să mă duc la inaugurare? Mi se face rău. Cad acolo„, a declarat Marius Șumudică la prosport.ro.

„Dacă se va mai întâmpla, vreodată, să am vreo discuție cu cineva din România, unde există un proiect ok, cu ochii închiși semnez. Cu orice echipă. Ce mi s-a întâmplat mie la Rapid, acum, mi-a demonstrat că nu sunt respectat. Nu sunt respectat! Atunci, fiecare este liber să aleagă.

Nu mă interesează cine nu m-a vrut la Rapid. M-am dus la biserică, m-am spovedit. Când am ieşit din biserică, primul telefon i l-am dat lui Gigi Becali. I-am zis aşa: „Am fost un prost că am gândit cu inima şi cu sufletul!”. Am greşit şi consider asta. Îmi acceptase tot Gigi. Aveam şi staff-ul meu„, a mai spus Șumudică.