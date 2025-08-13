Marius Șumudică, săgeţi la adresa conducerii Rapidului: “Anul trecut, la penalty-urile cu FCSB, Dinamo şi U Cluj nu mai erau aşa de vocali”

Marius Șumudică a fost întrebat în legătură cu acea fază la care cei de la Rapid au solicitat, în zadar, acordarea unui penalty la meciul de luni seară din deplasare cu Oțelul Galați, încheiat la egalitate, scor 1-1.

Fostul antrenor al echipei din Giulești a fost pus la curent cu faptul că oficialii clubului sunt în această perioadă foarte vehemenți în spațiul public vizavi de aceste chestiuni și a ținut să sublinieze, cu regret, faptul că în sezonul trecut, când el se afla pe banca tehnică, acest lucru nu se întâmpla.

De asemenea, cu aceeași ocazie, tehnicianul a făcut și o remarcă în aceeași notă la adresa galeriei rapidiste, care, în opinia sa, în prezent ar fi mult mai unită decât în perioada petrecută de el în Giulești.

„Dacă a fost penalty, e grav. Cei de la Rapid ce spun? Că nu am văzut. Din păcate, anul trecut singurul vocal la vreo cinci pe care le-a avut Rapidul era Șumudică. Acum văd că sunt mai mulți vocali.

Anul trecut, la penalty-ul cu FCSB, la penalty-ul de la U Cluj, la penalty-ul cu Dinamo, la penalty-urile care mă duceau și pe mine în cupele europene, rezultatele respective, nu eram așa de vocali, acum văd că sunt vocali”.