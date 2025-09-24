Marius Șumudică se implică în scandalul momentului de la Rapid: „E o vorbă din popor”

Marius Șumudică este de părere că Alex Dobre a greșit în momentul în care s-a luat la ceartă cu respectivii suporteri. A spus că, de acum, fanii vor fi mult mai atenți la prestațiile căpitanului.

„Am trăit și eu astfel de momente, probabil le-am gestionat bine sau nu, dar e o vorbă din popor: cum îți așterni, așa dormi. Mai departe, fiecare își asumă ce face. E clar că îți iei o presiune în plus. Din momentul ăsta, va avea o peresiune în plus și depinde de prestațiile pe care le va avea.

Știu foarte bine ce însemană Giuleștiul. Bine, erau alți suporteri atunci. I-am prins ca jucător, am fost înjurat, dar am trecut peste. Eu, Săpunaru și Nico (n.r. Daniel Niculae) suntem 3 care venim dintre ei. Știm ce înseamnă suporterii rapidiști. Am fost amolestat și ca antrenor, am fost și lovit cu bulgări.

La un moment dat, există posibiitatea să răbufnești, dar trebuie să fii ponderat. Trebuie să îți asumi că poate exista o scânteie care pe parcurs se poate transforma în incendiu. Alex trebuia să discearnă mai mult. Este un jucător inimos, care dă totul pentru fotbal. Știu foarte bine ce se întâmplă în sufletul lui, dar cred că era momentul să facă un pas în spate și să evite acest incident”, a spus Marius Șumudică, la fanatik.ro.