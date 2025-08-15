Marius Șumudică, sfat de suflet pentru Ianis Hagi. „Ați văzut cățelul care își face loc cu lăbuțele? Are nevoie urgentă de ajutor. Trebuie chemat la națională!”

Ianis Hagi s-a despărțit la finalul sezonului trecut de Rangers, însă nu a semnat cu altă echipă până în prezent. Ce mesaj i-a transmis Marius Șumudică tânărului internațional român.

Șumudică, afectat de situația lui Ianis Hagi. Ce mesaj i-a transmis

Ianis Hagi nu a dus lipsă de oferte și de interes din partea cluburilor. Tânărul fotbalist este dorit și de Mihai Rotaru la Universitatea Craiova, dar și de Edi Iordănescu la Legia Varșovia.

Dacă în cazul echipelor românești, Ianis preciza la începutul acestei veri că vrea să continue în străinătate, în cazul ofertei de la Legia au existat neînțelegeri din punct de vedere al ofertei materiale. Marius Șumudică a vorbit despre situația fotbalistului și i-a transmis un mesaj.

„E o problemă mare în momentul de față la Ianis. Are nevoie de ajutor și are nevoie de un club și de un antrenor care să îl ajute în momentul de față. Ianis nu a dat fotbalului ceea ce trebuia să dea până acum… la capacitatea pe care o are.

Ianis are capacitate, este extraordinar de deștept, inteligent, dar el trebuie să înțeleagă că trebuie să își găsește locul. Ați văzut cățelul când se așază și își face loc cu lăbuțele.

Trebuie să își găsească locul și chiar dacă va pierde din punct de vedere material, el trebuie să dea fotbalului ce trebuie să dea în momentul acesta și să își găsească locul.

Eu dacă aș fi în locul lui Mircea Lucescu l-aș chema la echipa națională. L-aș ajuta să îl readuc la un anumit nivel și să intre în vizorul unei echipe.

Dacă nu își găsește echipă și nu este selecționat, ce se va întâmpla!? Nu accept și nu concep să îl văd că se antrenează cu Farul Constanța!”, a spus Marius Șumudică.