Marius Șumudică și-a vărsat nervii după ce Gaziantep a luat două goluri în 3 minute: „Nu pot să accept asta”

Echipa turcă Gaziantepspor, antrenată de Marius Șumudică, a remizat, 2-2, pe teren propriu, cu Pendiskor, echipa de pe penultimul loc.

„Am încasat din nou două goluri în 3 minute! Nu pot să accept asta”, a răbugnit Marius Șumudică

Mijlocaşul Denis Drăguş a deschis scorul în minutul 12, iar Alexandru Maxim a oferit pasa decisivă lui Ozcicek, acesta ducând scorul la 2-0 în minutul 49.

Oaspeții au egalat pe final grație golurilor încrise de Ozgenc (77-p) și Yardimci (80). După meci, tehnicianul român și-a păstrat cu greu cumpătul.

„Nu știu ce să mai spun. Pentru a doua oară am făcut cadou punctele. Am pierdut puncte și în meciul cu Adana Demirspor, când am condus cu 2-0.

Azi am încasat din nou două goluri în trei minute. Nu vreau să vorbesc prea mult pentru că suntem la cald, dar nu pot să accept asta.

Am condus cu 2-0, iar adversara trebuia să primească un cartonaș roșu, însă asta nu e o scuză. Trebuia să închidem jocul după ce am ajuns la 2-0. În mod normal, acum ar fi trebuit să avem 24 de puncte.

Nu trebuie să mai repetăm aceste greșeli acasă. Le-am spus jucătorilor să urce când conduceam, dar ei se retrăgeau. Nu pot să înțeleg„, a spus el, la conferința de presă.

Dujpă acest rezultat, Gaziantep ocupă locul 13, cu 20p, dar șase echipe aflate după ea în clasament au un meci mai puțin. Ea poate fi depășită ionclusiv de Karagumruk, aflată pe prima poziție retrogradabilă, cu 17p.