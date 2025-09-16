Marius Șumudică știe care este problema principală a FCSB-ului: ”Suferă din acest punct de vedere”

FCSB nu a reușit să se impună în acest sezon, dimpotrivă, șansele de a devii campioană pentru a treia oară consecutiv sunt din ce în mai mici. Astfel, gruparea bucureșteană a obținut o singură victorie, patru remize și patru eșecuri și ocupă locul 11 în SuperLiga.

Marius Șumudică susține că cea mai mare problemă a ”roș-albaștrilor” este pe postul de ”under.

De asemenea, antrenorul a vorbit despre deciziile luate de pe banca tehnică în meciul contra celor de la Csikszereda, scor 1-1.

”FCSB suferă la ceea ce înseamnă under. E diferența dintre alte echipe și FCSB. La cum se joacă și ce urmează, pentru mine Universitatea Craiova e principala candidată la titlu”, a spus Șumudică la Fanatik.

”Îl bagi pe Cercel, îl scoți pe Cercel. Joci cu Pantea fundaș stânga, termini cu Toma fundaș dreapta și cu Baba Alhassan fundaș central. Nu sunt lucruri normale pentru o echipă de talia FCSB-ului. Îi scoți pe Tănase, Olaru și Cisotti și te miri că n-ai forță ofensivă la final”, a mai spus Șumudică.