Marius Șumudică, stupefiat după ce a văzut România-Croația la U21: „Am văzut o fază… pentru mine este incredibilă!”

România U21 a părăsit EURO U21 cu doar un punct după ultimul meci din grupă (0-0 cu Croația).

Marius Șumudică a urmărit meciul dintre cele două reprezentative de tineret și a rămas șocat. Iată ce a evidențiat.

„Am văzut o fază ieri… pentru mine este incredibilă!”

„Am văzut o fază ieri… pentru mine este incredibilă, pe cuvântul meu de onoare! A fost o fază prin minutul 60 și ceva, Louis Munteanu șutează mult în afară. Mai avusese nereușite, stadionul începuse să strige «Demisia».

Au pus camera pe banca de rezerve și îl văd pe Emil Săndoi, săracul… Bine, eu îl înțeleg. Nici nu a ieșit de sub copertina aia, eu am crezut că plouă. Trebuie să transmiți ceva, să fii coleric, nu știu… Eu așa sunt ca antrenor. Sunt stiluri și stiluri, dar la nivel de U21, când ai două înfrângeri, trebuie să faci ceva, un șoc la echipă, poate să creezi un conflict.

Am văzut faza respectivă, în care se întoarce spre colegii de pe bancă și întreabă «Pe cine băgăm?». Am văzut mimica, am văzut clar, nu a pus mâna la gură. Am rămas perplex!

Eu îl respect, nu am nicio problemă cu el, este un băiat deosebit, cu bun simț, dar să te întorci și să întrebi asta tu, ca antrenor principal… pe cine întrebi?”, a dezvăluit Marius Șumudică, pentru Digi Sport.