Marius Șumudică, supărat după ultimul meci al echipei sale

Antrenorul lui Gaziantep, Marius Șumudică, și-a criticat jucătorii după 2-2 cu Adana. Echipa lui a avut 2-0 pe tabelă în minutul 54, apoi a încasat două în decursul unui minut.

„Sunt supărat pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi. Poate că am jucat cel mai bun meci al sezonului. Am avut cinci, șase ocazii clare. Am avut 2-0.

Nu am putut ține de scor, de parcă am fi fost o echipă de juniori. Nu se poate! Nu ar trebui să se întâmple așa ceva”, a comentat tehnicianul lui Gaziantep la final.

Șumi s-a simțit neputincios: „Ce pot să fac eu ca antrenor? Săptămâna aceasta am lucrat la poziții și oportunități . Pe teren am marcat 2 goluri și 3 puncte erau în buzunar . Am pierdut tot avantajul într-un singur minut.

Apoi am revenit la comanda jocului. Au fost poziții din care am fi putut înscrie foarte ușor, dar nu am putut. Astăzi pot spune că Gaziantep a pierdut 2 puncte. A fost echipa mai bună”.