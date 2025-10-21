Marius Șumudică vede Rapidul în lupta la titlu din SuperLiga: “S-au aliniat planetele în acest sezon!”

Rapid are, până acum, un sezon foarte bun sub comanda lui Costel Gâlcă. Giuleștenii, învinși doar o singură dată în 13 etape, au egalat liderul FC Botoșani după victoria din derby cu Dinamo. Ce a spus Marius Șumudică despre fosta sa echipă și ce crede că se va întâmpla.

Care sunt echipele care se bat la titlu în SuperLiga

Noul sezon din SuperLiga a adus multe surprize în această primă parte. Echipe neașteptate au ajuns să ocupe pozițiile superioare din clasament, în timp ce formațiile care au dominat fotbalul românesc în ultimii ani, FCSB și CFR Cluj, se află în zona „roșie”.

Marius Șumudică, cel care a intrat în război total cu Andrea Mandorlini, a analizat situația din SuperLiga și a spus cine sunt echipele care se bat cu șanse reale pentru titlu în această stagiune.

„Pentru mine este o șansă enormă pentru Rapid și pentru Universitatea Craiova anul ăsta să se bată fără probleme la titlu. Este o șansă enormă, chiar și Dinamo, indiferent că au pierdut meciul cu Rapid.

Cum am spus și de Botoșani și de Pitești că una din ele cel puțin va fi în play-off. Și uite că am avut dreptate. Rapidul în momentul de față este pragmatică!”, a spus inițial Marius Șumudică.

„La Rapid s-au aliniat planetele”

„La Rapid cred că s-au aliniat planetele anul ăsta. S-au aliniat planetele. Ce se întâmplă? La Rapid i-a dat voie lui Bocciu, care este prima oară în ultimii 2 ani când am văzut că galeria Rapidului unită și a dominat fondul sonor și se auzeau extraordinar de bine.

După care inteligența lui Gâlcă și el a încercat diferiți jucători până la urmă a găsit o formulă standard, nu mult schimbată de anul trecut.

Felicitări Rapidului și în același timp trebuie să scoatem în evidență și că în momentul de față sunt sunt și o echipă norocoasă.

Eu am vrut să câștige Rapidul și îmi doresc să câștige Rapidul. Că ăsta sunt, nu pot să mă schimb. Poate am pus și eu baza la ceea ce se întâmplă acum prin jucătorii pe care i-am adus.

Și aici mă refer la Tobias Christensen care a făcut un meci impecabil, la Keita. Dar nu vreau să scot eu în evidență lucrurile pozitive, fiindcă au fost și multe lucruri negative în mandatul meu și trebuie să le recunosc.

Eu am tăria să le recunosc. Dar Rapidul, în momentul de față, cred că s-au aliniat planetele și momentul de față toate duc spre rezultate pozitive!”, a mai spus Marius Șumudică.