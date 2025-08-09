Marius Șumudică, verdict clar despre „ţeapa” Jambor la Rapid: „Eu mi-am spus punctul de vedere! Să facă ce vor”

Marius Șumudică a analizat de la A la Z victoria Rapidului cu 2-1 împotriva lui FC Botoșani. Fostul antrenor din Giulești a vorbit despre jucătorii lui Costel Gâlcă.

Marius Șumudică e sigur că Jambor nu poate ajuta Rapid

Marius Șumudică știe care e marea problemă a Rapidului în acest moment: „Petrila e un jucător bun, care face diferența și se simte lipsa lui.

Nu știu ce se întâmplă cu Hazrollaj, băiatul ăla care a venit și de ce n-a evoluat. Știu că s-a plătit pe el o sumă destul de mare, în jurul la un milion de euro.

Adică mă așteptam să îl văd. Eu am crezut că joacă titular în condițiile în care Petrila nu era. Este îmbucurător că îi dau în continuare încredere lui Jambor. Înseamnă că ei cred în potențialul lui. Eu nu știu ce să zic în momentul de față. Sunt alții care cred în el”.

Fostul antrenor al Rapidului se îndoiește de calitățile atacantului slovac: „În momentul în care l-am antrenat eu mi-am spus părerea. Mai departe numai rezultatele și aparițiile lui mă pot contrazice.

Mai ales dacă antrenorii care sunt acum și staff-ul adminstrativ care e acum, toată lumea, dacă ei cred în Jambor este foarte bine”.