Marius Șumudică, verdict dur pentru FCSB: „Una dintre CFR sau FCSB nu va prinde play-off-ul!”

Fostul antrenor al Rapidului, Marius Şumudică, a oferit o reacţie tranşantă privind şansele echipei FCSB de a accede în play-off-ul Ligii 1 în acest sezon.

După nouă etape, FCSB are doar şapte puncte, cu şapte meciuri consecutive fără victorie, inclusiv un recent egal cu Csikszereda, scor 1-1. Şumudică a declarat că una dintre echipele FCSB sau CFR Cluj, care are acelaşi număr de puncte, foarte probabil nu va reuşi să se califice în play-off, subliniind dificultatea matematică a acestui obiectiv.

Antrenorul a remarcat că după meciul următor al roş-albaştrilor cu Botoşani, aceştia vor avea o perioadă dificilă, cu meciuri la fiecare trei zile, din cauza participării în grupa principală a Europa League.

„Eu cred că una dintre CFR Cluj și FCSB nu va prinde play-off-ul. Ar fi tare să nu prindă niciuna. E foarte greu matematic. S-au jucat doar 9 etape într-adevăr, dar se vor întâlni între ele, echipele din fața lor vor face puncte… e greu.

FCSB va merge la Botoșani. La cum a jucat la Miercurea Ciuc, va putea oare să bată la Botoșani? Botoșaniul joacă foarte bine acasă. După, FCSB va juca din 3 în 3 zile. Nu e ușor.