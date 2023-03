Marius Șumudică vorbește din nou despre retragerea din fotbal: ”Asta simt”

Marius Șumudică, antrenorul echipei Al-Raed, a postat la începutul lunii martie pe rețelele sociale că intenționează să se retragă din fotbal.

Tehnicianul a redeschis subiectul și a subliniat că nu și-a schimbat decizia.

„Așa am simțit la momentul respectiv, asta simt și acum. Mai am un an contract cu Al Raed, rămân la ceea ce am spus. Prefer să spun stop, asta simt în momentul de față, mi-e și greu fără familie. Cred că m-au marcat și evenimentele care au avut loc în Turcia. Mi-au murit colegi… Am avut o cădere și am zis pentru ce fac toate lucrurile astea? Ok, e pasiune, dar…”, a spus Marius Șumudică la Digi Sport.

„În data de 4 martie 2023, mai exact peste două zile, împlinesc 52 de ani. A sosit vremea să stau mai mult alături de frumoasa mea familie, pe care, datorită fotbalului, am neglijat-o într-o mare măsură.

Îmi cer scuze familiei și promit că foarte curând ei vor fi pe primul plan, cu riscul de a spune stop meseriei de antrenor. Fotbalul mi-a dat totul, dar familia mea merită mai multă atenție.

Vă iubesc și vă promit că mă voi dedica vouă cât mai curând. În maxim câteva săptămâni, fotbalul va fi istorie pentru mine. Îmi iubesc soția, copiii, părinții, și Dumnezeu îmi spune că trebuie să fac acest pas”, a scris Marius Șumudică pe Instagram.