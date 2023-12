Marko Dugandzic a explicat ce s-a întâmplat cu forma sa slabă de la CFR Cluj: „Nici măcar acum, când vorbesc, nu mă simt bine!”

Marko Dugandzic, atacantul croat care a fost golgheterul Ligii 1 în sezonul trecut, a vorbit recent despre scurta sa perioadă petrecută la CFR Cluj.

Vârful de 29 de ani a jucat foarte puțin pentru ardeleni, iar apoi a fost vândut la Rapid, unde a explodat. Iată ce a dezăluit despre perioada când evolua în Gruia.

„Nici măcar acum, când vorbesc, nu mă simt bine!”

„N-am vorbit deloc despre asta, nu am simțit nevoia să o fac, dar acum au trecut mai bine de doi ani. Am avut o tragedie mare în familie, nu era vorba despre fotbal. Mi-am pierdut tatăl și asta m-a afectat foarte tare! Nici măcar acum, când vorbesc, nu mă simt bine. Am avut o perioadă de trei, patru luni în care doar veneam la antrenament, dar nu eram prezent mintal, pentru că treceam prin ce treceam.”, a spus Dugandzic, conform GSP.ro.

„Cam jumătate din timpul meu la CFR nu a fost o perioadă bună. Așa e fotbalul. Nu prea știu ce să spun despre partea sportivă. De cele mai multe ori intram pe teren cinci, zece minute…”, a mai spus atacantul croat, conform sursei.