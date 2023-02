Marko Dugandzic se luptă cu recordurile la Rapid! Borna atinsă după golul cu Chindia

Atacantul croat Marko Dugandzic a ajuns la golul cu numărul 16 marcat în acest sezon pentru Rapid.

Marko Dugandzic este la un singur gol de o performanță istorică pentru Rapid

Ajuns la echipa din Giulești după prima etapă de campionat de la CFR Cluj, Dugandzic a intrat imediat în inimile suporterilor, deoarece a înscris la meciul de debut, deschizând scorul cu FCSB. Până la finalul turului, însă, a mai marcat doar 2 goluri.

Dar partea a doua a campionatului a fost de senzație pentru croat. El ma înscris 13 goluri în 12 etape, dintre care 6 din penalty. După reușita din actuala etapă, cu Chindia, el a egalat numărul de goluri marcate de brazilianul Juliano Spadacio într-un sezon (2008/2009).

Practic, Dugandzic mai are nevoie de un gol în următoarele 13 meciuri (trei din retur și 10 în play-off) pentru a deveni jucătorul străin care a marcat cele mai multe goluri pentru Rapid într-un sezon.

„A fost greu pentru că am ratat acel penalty, a fost prima dată în cariera mea, dar acum sunt fericit pentru victoria asta. A fost presiune, dar mi-am păstrat capul limpede, am crezut în mine și am marcat.

Am avut o perioadă cam dificilă fiindcă pierdusem cu Craiova și am remizat la Mioveni”, a spus Dugandzic după meciul cu Chindia.

În ultimii 50 de ani, doar Marius Șumudică a reușit să marcheze poentru Rapid într-un sezon mai multe goluri decât are Dugandzic acum: 17 în sezonul 1998/1999, la finalul căruia alb-vișinii au cucerit titlul.

Însă Dugandzic este departe de performanța lui Bazil Marian în sezonul 1947/1948, când a înscris de 32 de ori. Celelalte locuri ale clasamentului sunt ocupate de Ion Ionescu (24 în 1965/1966), Ștefan Barbu II (23 în 1935/1936), Ion Bogdan (21 în 1940/1941) și din nou Ion Ionescu (20 în 1962/1963).