Marlen Reusser este campioană europeană la contratimp, după ce luase aurul la CM

Elvețianca Marlen Reusser, care câștigase deja contratimpul la Campionatele Mondiale de la Kigali în septembrie, a reușit o dublă, obținând al patrulea titlu continental, miercuri, în regiunea Drôme-Ardeche (Franța), în deschiderea Campionatelor Europene de ciclism pe șosea, transmite presa internațională.

Deținătoarea trofeului, belgianca Lotte Kopecky, nu a fost la start

Pe un traseu de 24 de kilometri, Marlen Reusser, care a câștigat contratimpul la Europene în 2021, 2022 și 2023, le-a devansat clar pe norvegianca Mia Ottestad (locul 2) și pe olandeza Mischa Bredewold (locul 3), cu 49, respectiv 51 de secunde.

Campioana europeană en titre, belgianca Lotte Kopecky, nu a fost la start.

Marlen Reusser o egalează pe olandeza Helen van Dijk cu patru victorii în proba de contratimp la Campionatele Europene.

‘Nu știam cum mă voi simți astăzi. Cel mai mare adversar al meu a fost vântul. A fost o săptămână nebună, cu o călătorie lungă până aici din Rwanda’, a declarat Reusser după victoria sa.

În cursa masculină la Under-23, românul Cătălin Buta s-a clasat pe locul 33. La feminin U23, Ana Elena Gheorghe a ocupat locul 34, iar Cătălina Cătineanu a încheiat pe 35.

La junioare, Iana Balteș s-a clasat pe 37, iar George Matei Paris a ocupat locul al 55-lea la juniori.