Martin Odegaard s-a accidentat din nou. Cât va lipsi de la Arsenal

Martin Odegaard se confruntă cu o serie de accidentări de câteva luni. Jucătorul vedetă al echipei Arsenal a ratat deja patru meciuri la începutul sezonului din cauza unei accidentări la umăr, potrivit news.ro.

Iesit de pe teren în minutul 30 al meciului împotriva echipei West Ham, pe 4 octombrie, el suferă în prezent de o leziune la ligamentul colateral medial.

Căpitanul echipei norvegiene va fi indisponibil pe teren timp de o lună.

Martin Odegaard ar trebui să fie disponibil abia după pauza internaţională din noiembrie. Prin urmare, el va rata cinci meciuri de campionat, printre care şi cel de pe teren propriu cu Crystal Palace, precum şi două meciuri din Liga Campionilor, împotriva echipelor Atlético Madrid şi Slavia Praga.

Norvegianul va lipsi şi de la cele două meciuri de calificare la Cupa Mondială din 2026 cu echipa naţională a ţării sale.