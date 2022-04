Cum a trăit Gică Popescu ziua reînscăunării lui Burleanu: „În jurul prânzului mi-am adus aminte că au fost alegeri”

Candidat în 2005 și scos din cursa pentru scrutinul din 2014 cu o zi înainte de vot, președintele Farului a fost total dezinteresat de evenimentul organizat pe Arena Națională.

Și-a dat seama abia în ziua votului că pe Arena Națională, fotbalul românesc își decide viitorul pentru următorii 4 ani.

”M-am uitat pe net în jurul prânzului și mi-am adus aminte că au fost alegeri. Pentru mine, nu era un lucru important, chiar dacă sunt președintele clubului. Faptul că Burleanu a fost singurul candidat este un semnal de alarmă pentru Federația Română de Fotbal.

Dacă alegerea președintelui nu reprezintă un subiect de interes pentru niciun om de fotbal, atunci e o problemă. Cred că ar trebui să fie cea mai râvnită funcție din fotbalul românesc. Fiind singurul candidat, era doar o chestiune de câți votau contra și câte abțineri erau, tot câștiga”, a transmis fostul căpitan al naționalei prin intermediul Digi Sport.

„Baciul” a acuzat procedura electorală prin care Burleanu și-a asigurat o victorie „la zero”.

„Cine are curaj să vină cu votul la vedere, să voteze contra? Probabil că a fost votul intenționat, să vadă cine își permite să nu voteze. Cred că Farul a votat, nu știu cine a fost.Fiind singurul candidat, era doar o chestiune de câți votau contra și câte abțineri erau, tot câștiga. Că am fi votat, că n-am fi votat, același lucru e. Aaaa, dacă erau doi candidați sau trei, ne-am fi întâlnit și am fi vorbit cu cine să mergem. Dar, fiind un singur candidat, de ce să ne întâlnim?”, a fost poziția lui Gică Popescu.