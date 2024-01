Mărturisirea unui jucător de la FCSB: „Am trecut printr-o perioadă de depresie…”

FCSB l-a adus în această iarnă pe Luis Phelipe, de la Poli Iași. Bucureștenii au așteptări mari din partea brazilianului.

Fostul jucător al trupei moldave a dezvăluit cel mai greu moment din cariera sa. Iată ce a povestit recent fotbalistul de 22 de ani.

„Am trecut printr-o perioadă de depresie…”

„În 2023, anul trecut, când am mers la prima echipă a lui Botafogo. Am jucat un singur meci și am stat 3-4 luni doar antrenându-mă, nu am avut șansa de a juca. Veneam de la echipa U23, trebuia să fac tranziția la prima echipă, iar antrenorul de la prima echipă a spus: ‘Nu, nu vreau pe nimeni de la U23, toată lumea afară!’.

Am stat trei luni antrenându-mă, nu aveam motivație, normal! Apoi am trecut printr-o perioadă de depresie… Iar apoi s-a ivit oportunitatea de a veni în România.

Am vorbit cu soția mea, de fiecare dată. Ea e mâna mea dreaptă! Uneori, nu-și dădea seama ce se întâmplă, fiindcă în lumea aceasta a fotbalului înțelegi lucrurile doar dacă ești implicat acolo. Uneori, tot ceea ce făceam era să merg în cameră și să plâng împreună cu ea! Iar ea nu înțelegea uneori, mă întreba: ‘Luis, ce s-a întâmplat? Copilul tău e aici, avem nevoie de tine, fii puternic!’.

Ea e motivația mea!”, a spus Luis Phelipe, conform GSP.