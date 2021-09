Mărturisirile președintelui care a refuzat oferta celor de la CFR: „Nu regret că nu am mers!”

Ardelenii sunt în continuare în căutarea unui președinte, după demiterea lui Marian Copilu, ca urmare a scandalului izbucnit în Gruia săptămânile trecute!

După ce patronul Neluțu Varga nu l-a dorit în club pe Florin Prunea, atenția „feroviarilor” a fost îndreptată spre Dani Coman, actualul oficial al celor de la Hermannstadt Sibiu. Fostul portar a ținut să lămurească situația sa și a vorbit despre motivul real pentru care a decis să nu dea curs ofertei campioanei României din ultimele patru sezoane.

„Mă gândesc doar să-mi fac treaba cât mai bine aici, să nu dezamăgesc oamenii de la Sibiu, suporterii, oamenii care țin la această echipă și care își doresc promovarea. În rest, ce va fi mai târziu vom vedea. Acum sunt aici, mă simt bine, sunt liniștit și îmi doresc să fac performanță cu această echipă.

Nu regret nimic din ceea ce am făcut, cu bune și rele. Chiar dacă mergeam la o echipă campioană în ultimii ani, probabil și campioana din acest an, nu regret că nu am mers, deși multă lume a condamnat decizia mea, zicând că era mai bine, că era campioană, dar aș fi dezamăgit mulți oameni dacă plecam de la Sibiu”, a spus Dani Coman, potrivit Digi Sport.