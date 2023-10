Măsuri dure la FC Botoșani în plin „scandal al patriurilor”: „Ne despărțim de unii”

Problemele la FC Botoșani sunt tot mai mari. Echipa este pe ultimul loc în Superligă, iar antrenorul Dan Alexa a amenințat că demisionează.

„O să luăm decizii dure în orele următoare. E posibil să ne despărțim de unii”, a anunțat Valeriu Iftime

În plus, clubul este măcinat și de un posibil scandal legat de pariurile sportive. Totul a plecat de la faptul că Alexa le-a transmis secunzilor, în timpul meciului dijn deplasare cu Sepsi, pierdut cu 2-5, că-l va înlocui la pauză pe atacantul francez Virgile Pinson.

Cel care urma să intre pe teren, Jean Armel Drole, l-a informat pe Pinson că nu mai prinde repriza a doua pe gazon. La scurt timp, francezul a lovit în mingea, când cei de la Sepsi se pregăteau să execute o lovitură liberă.

Arbitrul de centru i-a arătat cartonașul galben, astfel că Pinson va fi suspendat pentru etapa următoare, deoarece a ajuns la patru averstismente în acest sezon.

Alexa a observat momentul și l-ar fi auzit că Drole când îi spunea lui Pinson că va fi schimbat la pauză.

Valeriu Iftime a confirmat că a avut loc o ședință vizavi de suspiciunile de pariuri care apăruseră la oamenii săi.

„Am discutat și cu Dan Alexa și am aflat despre ce este vorba. De fapt motivul pentru care el a vrut să plece. Va rămâne! Am făcut o ședință cu cei de la club, iar toate informațiile pe care le-am obținut duc spre o implicare spre jocuri de noroc

O să luăm decizii dure în orele următoare. E posibil să ne despărțim de unii”, a declarat Iftime, potrivit Fanatik.

O femeie ar fi pariat 5.000 de lei că Pinson ia galben cu Sepsi, lucru care s-a și întâmplat

Pinson și Drole au fost informați despre concluziile anchetei, dar neagă orice implicare! De fapt, Pinson pare decis să ceară el rezilierea contractului. El a semnat cu FC Botoșani în septembrie 2022 o înțelegere care expiră în vară.

Publicația gsp.ro scrie că în club s-a aflat informația că o persoană de sex feminin s-a prezentat la o casă de pariuri din Botoșani cu 15 minute înainte de startul meciului cu Sepsi și a dorit să parieze 10.000 de lei că Pinson încasează un cartonaș galben.

Casa de pariuri a acceptat doar jumătate din sumă. În funcție de importanța meciului, cota pentru un pariu ca un atacant să ia cartonaș galben poate fi și de 4,5. Altfel spus, câștigul este de 4 ori și jumătate mai mare decât suma investită.

Rămâne de văzut dacă Pinson a încasat avertismentul pentru ca respectiva femeie să câștige o importantă sumă de bani sau pentru a absenta la meciul de acasă cu “U” Cluj-Napoca și să fie apt pentru partida din deplasare cu Farul.