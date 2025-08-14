Matteo Berettini s-a retras de la US Open

Tenismanul italian Matteo Berettini a anunţat joi că se retrage de la ultimul turneu de Mare Şlem al anului, US Open.

Semifinalist în 2019 la turneul american

Matteo Berettini (29 de ani, locul 59 ATP) s-a retras de la US Open fără să specifice motivul exact care l-a făcut să ia această decizie.

Este pentru prima oară în carieră când italianul va rata turneul de la New York, acolo unde a fost semifinalist în 2019.

Berettini a avut un an 2025 marcat de accidentări. Forţat să se retragă în runda a doua a turneului Masters 1000 de la Roma, în meciul disputat împotriva lui Casper Ruud (7-5, 2-0, ab.), el a mai jucat de atunci un singur meci în circuitul ATP, un prim tur la Wimbledon, pe care l-a pierdut în cinci seturi cu polonezul Kamil Majchrzak.

Retragerea de la US Open este a cincea sa retragere consecutivă, italianul retrăgându-se anterior de la turneele de la Gstaad şi Kitzbuhel, apoi de la Masters 1000 de la Toronto şi Cincinnati.